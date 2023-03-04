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Adana'da 4,1 Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Adana’da 4,1 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem AFAD Kandilli son depremler

Son dakika haberi... Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Gelen son dakika bilgisine göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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