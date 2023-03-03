03 Mart 2023, Cuma
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Son dakika | Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Başkan Erdoğan'dan depremzede illere konut sözü: 1 yıl içinde tamamlayacağız

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Son dakika | Türkiye-BAE ticaret anlaşması! Başkan Erdoğan’dan depremzede illere konut sözü: 1 yıl içinde tamamlayacağız

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Türkiye-BAE ticaret anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız." dedi.

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