İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi? İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İYİ Parti masadan ayrıldı mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız." dedi. Aylardır "ortak aday, kazanacak aday" söylemleriyle yürütülen oyun son buldu. Peki İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi?
6'lı masa dağıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ekibiyle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamalarda 6'lı masadan ayrıldıklarını resmen duyurarak tiyatro oyununa son verdi. Peki İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi? Masa dağıldı mı?
İYİ PARTİ 6'LI MASADAN AYRILDI MI?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sona erdi.
İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası, "Biz de İYİ Parti olarak iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'dur. Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız." diyerek masadan ayrıldıklarını dile getirdi.
6'LI MASA DAĞILDI
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:
"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir. Biz bugünlere dayatmalara direnerek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezinde milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.
İYİ PARTİ'NİN ADAYI KİM OLACAK?
Buradan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Değerli başkanlar millet sizi göreve çağırıyor."
6'LI MASADA KİMLER VAR?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çalışan EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru süresi var mı? İşte ayrıntılar
- Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV ücretsiz üyelik nasıl yapılır, taahhüt var mı, yok mu?
- İYİ Parti masadan ayrıldı mı? Meral Akşener 6'lı masadan neden çekildi? İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
- İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI 2023 | Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK BELİRLEDİ! İstanbul, İzmir, Ankara...
- Kariyer Kapısı Staj Sonuçları 2023 | Açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ULUSAL STAJ PROGRAMI nedir? Stajyer ücreti ne kadar oldu?
- Naci Görür: "Şimdi Marmara’yı bekliyoruz" RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul'da çift deprem olur mu?
- 29. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? www.pa.edu.tr sınav sonuçları sorgulama ekranı
- Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ön sipariş nasıl verilir? Yerli ve Milli otomobil Togg 2023 fiyat listesi belli oldu mu?
- Sıfır otomobilde ÖTV MATRAHI güncellendi! FİYAT LİSTESİNDEKİ fırsat yüzleri güldürecek! Mini Cooper SE, Skywell, Citroen'de 20.000 TL'ye kadar indirim...
- EYT'liye maaş+çalışma süresine göre TAZMİNAT TABLOSU | 1-3-5-10-15-20 yıla göre hesaplama! Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?
- ZTK çeyrek final maçları ne zaman? ZTK çeyrek final eşleşmeleri beli oldu mu? TFF yeni takvimi açıkladı!
- Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI | Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler