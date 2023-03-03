CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'dan bomba kulis bilgisi: Akşener masayı bugün dağıtabilir
6'lı koalisyonda "benzemez partilerin, ortak aday, kazanacak aday" sloganlarıyla aylardır oynadıkları tiyatro dün son buldu. Kemal Kılıçdaroğlu masadaki partilerle gizliden yürüttüğü temasların neticesinde kendi adaylığını onaylattı. İYİ Parti lideri Akşener ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıksa da, çıkan karar sonrası siyasi manevrasını hazırladı. Dün gece A Takımını toplayan Akşener bir açıklama yapmadan binadan ayrıldı. Çıkışta parti kurmaylarının gülen yüzleri TELE 1 ekranlarında dikkat çeken ifadelerle öne çıkarıldı. Bugün ise gelen son dakika bilgisine göre Meral Akşener partisini toplayarak 13.30'da toplantı yapacak. Halk TV yazarı İsmil Saymaz, bugünkü yazısında Akşener'in masayı dağıtmak için pazartesi gününü beklemeyeceğini iddia etti. Ve sonunda Türkiye, aylarca gündemi sahte söylemlerle meşgul eden 6'lı koalisyonun "dağ fare doğurdu" neticesinden başka hiçbir şey elde edemediği gerçeğiyle birkez daha yüzleşti.
6'lı koalisyon masasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini kabul ettirmek için sürdürdüğü adaylık krizi derinleşiyor. Dün yapılan son toplantıdan sonra yeniden partisine dönen Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun değil iki CHP'li belediye başkanından birini istemesi son toplantıyı da sabote etti. Bunun ardından oluşan krizin ardından muhalefetin destekçisi isimlerden çarpıcı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz kaleme aldığı yazıda Akşener'in ciddi bir ayrımda olduğunu ve işaret edilen Pazartesi'den önce bir sürpriz ile masayı devirebileceğini belirtti.
İşte İsmail Saymaz'ın 6'lı koalisyon masasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizine dair Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki soğuk savaşı kaleme aldığı yazısından önemli bölümler...
"PAZARTESİYE KALMAYABİLİR"
Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girerken, "Milletin umudu Meral Akşener" diye sloganlar atıldı.
İYİ PARTİ'DE KILIÇDAROĞLU'NA SICAK BAKANLAR AZINLIKTA
İyi Parti'de, saat 22.30'da kapalı toplantı başladı. Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden "Masadan kalkalım" diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı.
AKŞENER GİK'İ TOPLUYOR
Akşener, bugün saat 13.30'da İyi Parti'nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topluyor. GİK'te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın "Hayır" yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir.
Bu durumda İyi Parti'nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir.
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