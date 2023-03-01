Yalan merkezi 23 derece’nin sahibi FETÖ’cü Gökhan Özbek gözaltında! Deprem sonrası provokasyonları ile gündem olan Özbek için hesap vakti

GÖKHAN ÖZBEK SOSYAL MEDYA ÇETEYLE BAĞLANTILI

2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştı. Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.

KRİPTO PARADAN SORUŞTURMA YEDİLER

FOY Token isimli dolandırıcılık sistemini sosyal medyada para karşılığı överek müşteri toplamaya çalışan ve bu yolla 16 milyon TL'nin buhar olmasına neden olan kişi ve kurumlar hakkında savcılık harekete geçmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Yine soruşturma açılan isimler arasında Gökhan Özbek de yer almıştı.

23 DERECE'DEN KİRLİ OPERASYON

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli sözde yayın organı deprem üzerinden kirli operasyona girişen merkezlerden biri olarak dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan, yakınlarını kaybeden bir aileyi konteynerde ziyaret ederken adamın söyledikleri '23 derece' isimli operasyon merkezi tarafıdan çarpıtılarak sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.