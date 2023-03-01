Yalan merkezi 23 derece'nin sahibi FETÖ'cü Gökhan Özbek gözaltında! Deprem sonrası provokasyonları ile gündem olan Özbek için hesap vakti
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde sosyal medya üzerinden Türk toplumunu manipüle etmeye çalışan FETÖ iltisaklı Gözkhan Özbek gözaltına alındığını duyurdu. Devletin sahadaki çalışmalarını görmezden gelerek provokasyona kalkışan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çeteleri gibi yargıya intikal etmiş skandalları da mevcut. İşte 23 derece denen yalan merkezinin detayları...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal medyada halkı manipüle etmeye çalışmak adına yalan bilgileri dolaşıma sokan hesaplar arasında '23 derece' isimli sözde yayın organı dikkat çekti.
ÇOK SAYIDA SUÇU BULUNUYOR
Eski görüntülerle ve kirli operasyonlarla devleti hedef alan hesabın sahibi ise FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çeteleri gibi suçları bulunuyor.
SKANDALLAR SERİSİ
20 Şubat'ta Hatay'da 6.4'lük depremin olduğu gün bir video paylaşan 23 derece "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yaydı. Ancak görüntülerin iddia edildiği gibi Hatay'da değil 6 Şubat'taki depremde Diyarbakır'da kayıtlara geçtiği anlaşıldı.
ESKİ GÖRÜNTÜLERLE ALGI OPERASYONLARINA GİRİŞTİ
23 derece isimli sözde yayın organı, halkı kaos ve paniğe sürükleyen birçok asılsız haberi yaydı, bununla da yetinmeyen manipülatörler eski görüntülerle algı operasyonlarına girişti.
HESAP VAKTİ GELDİ
Vatandaşlar, yargı mensuplarına çağrı yaparak, "23 derece'den hesap sorulsun" paylaşımlarını yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
Biraz önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Özbek "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum… Kalın sağlıcakla…" ifadelerini kullarak gözaltına alındığı duyurdu.
A HABER'İ DE HEDEF ALMIŞTI
DOLANDIRICILARLA İŞ BİRLİĞİ
Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen "Rulling, Süreyya Olcayto" kullanıcı adlı hesapların yöneticisi olan Salim Çamurdan isimli troll'ün 23 derece'nin eski içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.
Bahse konu hesaplar üzerinden vatandaşların duyguları sömürülmüş, "Köy okullarına yardım topluyoruz" denilerek milyon liralık dolandırıcılıklara imza atılmıştı.
FETÖ'DEN HÜKÜMLÜ GÖKÇE FIRAT ÇULHAOĞLU'NUN YANINDA ÇALIŞTI
Özbek'in de bu süreçte "Ben de mağdurum diyerek" karşı tarafa geçtiği ve FETÖ'den hüküm giyip tutuklanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 'Türk Solu Dergisi' isimli yayın organında çalıştığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi Çulhaoğlu, örgütün kritik isimlerinden ve medya ayağının başında olan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya yakınlığıyla biliniyor.
FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLENLERE DESTEK: "TARİH KHK'LILARIN ZAFERİNİ YAZACAK"
FETÖ iltisaklı Özbek'in, Balyoz ve Ergenekon davalarının temel dayanağı yapılan "Ordu göreve" pankartını açan Türk Solu'nda çalışmasının yanında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınanlara destek paylaşımları yaptığı da ortaya çıktı.
KHK'LILARI AYAKLANDIRMA ÇABASI
Özbek'in 2018'de yayınladığı videoda, "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.
7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin' FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.
HABER KAYNAĞI PKK SEVİCİ ACARER
Özbek'in en büyük haber kaynaklarından birisinin de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT şehitlerinin görüntülerinin servis edilmesi davası nedeniyle yurt dışında kaçak yaşayan Erk Acarer olduğu biliniyor.
GÖKHAN ÖZBEK SOSYAL MEDYA ÇETEYLE BAĞLANTILI
2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştı. Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.
KRİPTO PARADAN SORUŞTURMA YEDİLER
FOY Token isimli dolandırıcılık sistemini sosyal medyada para karşılığı överek müşteri toplamaya çalışan ve bu yolla 16 milyon TL'nin buhar olmasına neden olan kişi ve kurumlar hakkında savcılık harekete geçmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Yine soruşturma açılan isimler arasında Gökhan Özbek de yer almıştı.
23 DERECE'DEN KİRLİ OPERASYON
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli sözde yayın organı deprem üzerinden kirli operasyona girişen merkezlerden biri olarak dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan, yakınlarını kaybeden bir aileyi konteynerde ziyaret ederken adamın söyledikleri '23 derece' isimli operasyon merkezi tarafıdan çarpıtılarak sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Maçlar ne zamana kadar şifresiz yayınlanacak?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
- GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 1 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
- HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?
- Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU
- EYT YÜKSEK MAAŞ HESABI 2023 | 4A, 4B, 4C’ye 5.811-12.389 TL MAAŞ + 2.200 TL ikramiye! Nisan’da cepler dolacak!
- EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 1 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI
- Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!
- İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıtları için son 1 gün! Sınavlar online mı yüz yüze mi yapılacak? AÖF Bahar Dönemi Takvimi 2023