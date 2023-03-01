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Yalan merkezi 23 derece'nin sahibi FETÖ'cü Gökhan Özbek gözaltında! Deprem sonrası provokasyonları ile gündem olan Özbek için hesap vakti

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Yalan merkezi 23 derece’nin sahibi FETÖ’cü Gökhan Özbek gözaltında! Deprem sonrası provokasyonları ile gündem olan Özbek için hesap vakti

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde sosyal medya üzerinden Türk toplumunu manipüle etmeye çalışan FETÖ iltisaklı Gözkhan Özbek gözaltına alındığını duyurdu. Devletin sahadaki çalışmalarını görmezden gelerek provokasyona kalkışan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çeteleri gibi yargıya intikal etmiş skandalları da mevcut. İşte 23 derece denen yalan merkezinin detayları...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal medyada halkı manipüle etmeye çalışmak adına yalan bilgileri dolaşıma sokan hesaplar arasında '23 derece' isimli sözde yayın organı dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA SUÇU BULUNUYOR

Eski görüntülerle ve kirli operasyonlarla devleti hedef alan hesabın sahibi ise FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çeteleri gibi suçları bulunuyor.

SKANDALLAR SERİSİ

20 Şubat'ta Hatay'da 6.4'lük depremin olduğu gün bir video paylaşan 23 derece "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yaydı. Ancak görüntülerin iddia edildiği gibi Hatay'da değil 6 Şubat'taki depremde Diyarbakır'da kayıtlara geçtiği anlaşıldı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERLE ALGI OPERASYONLARINA GİRİŞTİ

23 derece isimli sözde yayın organı, halkı kaos ve paniğe sürükleyen birçok asılsız haberi yaydı, bununla da yetinmeyen manipülatörler eski görüntülerle algı operasyonlarına girişti.

HESAP VAKTİ GELDİ

Vatandaşlar, yargı mensuplarına çağrı yaparak, "23 derece'den hesap sorulsun" paylaşımlarını yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Biraz önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Özbek "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum… Kalın sağlıcakla…" ifadelerini kullarak gözaltına alındığı duyurdu.

A HABER'İ DE HEDEF ALMIŞTI

DOLANDIRICILARLA İŞ BİRLİĞİ

Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen "Rulling, Süreyya Olcayto" kullanıcı adlı hesapların yöneticisi olan Salim Çamurdan isimli troll'ün 23 derece'nin eski içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Bahse konu hesaplar üzerinden vatandaşların duyguları sömürülmüş, "Köy okullarına yardım topluyoruz" denilerek milyon liralık dolandırıcılıklara imza atılmıştı.

FETÖ'DEN HÜKÜMLÜ GÖKÇE FIRAT ÇULHAOĞLU'NUN YANINDA ÇALIŞTI

Özbek'in de bu süreçte "Ben de mağdurum diyerek" karşı tarafa geçtiği ve FETÖ'den hüküm giyip tutuklanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 'Türk Solu Dergisi' isimli yayın organında çalıştığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi Çulhaoğlu, örgütün kritik isimlerinden ve medya ayağının başında olan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya yakınlığıyla biliniyor.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLENLERE DESTEK: "TARİH KHK'LILARIN ZAFERİNİ YAZACAK"

FETÖ iltisaklı Özbek'in, Balyoz ve Ergenekon davalarının temel dayanağı yapılan "Ordu göreve" pankartını açan Türk Solu'nda çalışmasının yanında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınanlara destek paylaşımları yaptığı da ortaya çıktı.

KHK'LILARI AYAKLANDIRMA ÇABASI

Özbek'in 2018'de yayınladığı videoda, "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin' FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.

HABER KAYNAĞI PKK SEVİCİ ACARER

Özbek'in en büyük haber kaynaklarından birisinin de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT şehitlerinin görüntülerinin servis edilmesi davası nedeniyle yurt dışında kaçak yaşayan Erk Acarer olduğu biliniyor.

GÖKHAN ÖZBEK SOSYAL MEDYA ÇETEYLE BAĞLANTILI

2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştı. Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.

KRİPTO PARADAN SORUŞTURMA YEDİLER

FOY Token isimli dolandırıcılık sistemini sosyal medyada para karşılığı överek müşteri toplamaya çalışan ve bu yolla 16 milyon TL'nin buhar olmasına neden olan kişi ve kurumlar hakkında savcılık harekete geçmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Yine soruşturma açılan isimler arasında Gökhan Özbek de yer almıştı.

23 DERECE'DEN KİRLİ OPERASYON

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli sözde yayın organı deprem üzerinden kirli operasyona girişen merkezlerden biri olarak dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan, yakınlarını kaybeden bir aileyi konteynerde ziyaret ederken adamın söyledikleri '23 derece' isimli operasyon merkezi tarafıdan çarpıtılarak sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

Twitter’da operasyon yapan FETÖ’cü!

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