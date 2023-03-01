Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık savaşı! Siyaset sahnesinin en çetrefilli oyunu burada

Giriş Tarihi:
01.03.2023
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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İYİ parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık savaşında son kozlarını oynuyor. 2 Mart'ta (yarın) yapılacak toplantıda 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. CHP medyasında çıkan haberlere göre; Kılıçdaroğlu ve Akşener adaylık konusunda mutabakat sağladı. İYİ Parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmeyeceği öne sürüldü. CHP'nin seçime kısa bir süre kala oynadığı bu oyun İP Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yalanlandı. Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Milletimiz müsterih olsun 2 Mart'da Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek! Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Siyaset sahnesinin en "çetrefilli" oyununda birkez daha baş gösteren Akşener partisinin grup konuşmasında Kılıçdaroğlu'na büyük bir gönderme yaparak deyim yerindeyse "kılıcını" bileyledi. Akşener "Bu karar da 3-5 kişiyle değil milletçe verilecek ve uygulanacaktır. Kişilerin kaprisleri değil milletin iradesi tecelli edecektir." dedi. İYİ Parti'nin sağlı-sollu saldırılarına henüz bir siyasi hamle yapamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise, savunmaya çekilerek "ürkek" bir açıklama yaptı.