Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu SON DAKİKA | Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ liste...

Az önce deprem nerede oldu sorgulaması sıklıkla gündeme geliyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için sıklıkla depremler meydana gelebiliyor. Vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip ederek her an teyakkuzda olmaya özen gösteriyor. Peki deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi...