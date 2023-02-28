Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? 28 Şubat 2023 Meclis gündemi!
"Taşerona kadro ne zaman çıkacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili vuran depremin ardından, taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenleme çalışmaları ertelendi. Söz konusu düzenlemenin bugün Meclis'te görüşülmesi öngörülüyor. Peki, taşerona kadro ne zaman verilecek 2023? İşte, son dakika gelişmeler...
Taşerona kadro son dakika haberleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Meclis çalışmaları ertelendi. Taşerona kadro son durum konusunun bugün yeniden açılacak olan TBMM'de ele alınması bekleniyor. Peki, Taşerona kadro ne zaman verilecek? İşte, konuya dair son dakika açıklamalar...
MECLİS BUGÜN AÇILIYOR!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından ülke genelinde yas ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara vermişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm" ifadelerini kullanmıştı.
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?
TBMM çalışmalarına tekrar 28 Şubat tarihinde başlayacak. Meclisin gündemindeki konular bu tarihten itibaren ele alınması bekleniyor.
Sözleşmeliye kadro çalışmalarından 90 bin taşeron işçinin yararlanamadığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." demişti.
90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?
90 bin işçi kadrosunun kimleri, şartlarının neler olduğu ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.
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- Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? 28 Şubat 2023 Meclis gündemi!
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