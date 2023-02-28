Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? 28 Şubat 2023 Meclis gündemi!

Sözleşmeliye kadro çalışmalarından 90 bin taşeron işçinin yararlanamadığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." demişti.