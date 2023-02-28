İstanbul için büyük taşınma planı! Prof.Dr. Hüseyin Öztürk ilçelerin isimlerini verdi! 1.5 milyon bina hangi bölgeye yapılacak?
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından İstanbul'da da beklenen büyük deprem için devlet harekete geçiyor. Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacaklarını belirtti. Bu büyük projeye ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Deprem uzmanı Hüseyin Öztürk değerlendirmelerde bulundu. Öztürk projenin kulağa çok hoş geldiğini ancak sürecin zorlu olacağının altını çizerken "İyi bir ekiple deprem alanlarındaki betonlaşan yerler yeşillendirilebilir." ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca İstanbul'da nüfus artışının artık daha fazla olmaması gerektiğini vurgularken şehrin taşınabileceği alanı da harita üzerinden gösterdi. İşte İstanbul için büyük taşınma planının olası detayları...
Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından İstanbul'da da deprem riskinin yüksek olması nedeniyle devlet metropol şehir için yeni bir adım atıyor.
1,5 MİLYON RİSKLİ KONUT TAŞINACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacaklarını kaydetti.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNDEMLERDE BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Şehrin içinde ağır hasar görmemiş ama gerçekten yeni yapılacak tasarımla birlikte kentsel dönüşüm proje alanı içine alınması gereken binalar var. Şehrin merkezinde tüm deprem bölgelerinde o anlayışla hasar görmemiş olsa bile, o alanları projeye dahil edeceğiz. Ülkemiz bir deprem ülkesi, bugüne kadar 140 bin canımızı depremlerde kaybettik, ocaklara ateş düştü. Aynı acıların bir daha yaşanmaması ve bir seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde önemli projelerimizi açıklayacaktır.
1,5 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜM
Gerek kentsel dönüşümdeki finans desteğine ilişkin kararlılığımızı, gerek Marmara Bölgesi'ne ilişkin kentsel dönüşüm hedefimizi, oluşturulacak yeni rezerv alanlardaki uydu kentlerimizle birlikte ilave nüfus getirmeden, örneğin İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var.
İKİ ALANA YAYILACAK
O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız.
UZMAN İSİM A HABER'DE YORUMLADI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Hüseyin Öztürk A Haber'de İstanbul'un büyük taşıma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"KULAĞA ÇOK HOŞ GELİYOR"
Böyle büyük bir proje kulağa çok hoş geliyor ama yapılması çok zor. İstanbul nüfusunu da çok fazla büyütmeyelim. İstanbul'u hızla güvenli bir hale getirmeliyiz.
"ŞU AN BİNA OLAN BÖLGELER YEŞİLLENDİRİLEBİLİR"
İstanbul'un kuzeyinde su havzasını rahatsız etmeyen alanlar var. İstanbul biraz hırpalanabilir yeşil alanları gidebilir. Biraz daha yapılaşmanın olacağı bir yere dönüşecek. Her şeyi kazanamayız öyle bir cennet yok. İyi bir ekiple deprem alanlarındaki betonlaşan yerler yeşillendirilebilir.
"HUKUKSAL ÇIKMAZLAR AŞILMALI"
O kadar hukuksal çıkmaz var ki bunların da aşılması lazım. İstanbul'un artık nüfusunun artmaması lazım. Bu kente 20 milyon yığılmak zorunda değil. İstanbul'un radikal bir çözüme ihtiyacı var. Kapımızda büyük bir afet var.
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