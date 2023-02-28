İstanbul için büyük taşınma planı! Prof.Dr. Hüseyin Öztürk ilçelerin isimlerini verdi! 1.5 milyon bina hangi bölgeye yapılacak?

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNDEMLERDE BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Şehrin içinde ağır hasar görmemiş ama gerçekten yeni yapılacak tasarımla birlikte kentsel dönüşüm proje alanı içine alınması gereken binalar var. Şehrin merkezinde tüm deprem bölgelerinde o anlayışla hasar görmemiş olsa bile, o alanları projeye dahil edeceğiz. Ülkemiz bir deprem ülkesi, bugüne kadar 140 bin canımızı depremlerde kaybettik, ocaklara ateş düştü. Aynı acıların bir daha yaşanmaması ve bir seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde önemli projelerimizi açıklayacaktır.