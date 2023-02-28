Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’taki 2. depremin merkez üssü Elbistan’a gitti

50 BİN KONUT EVİ YAPACAĞIZ

Kalanların yarasına sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Kollarımızı sıvadık, güvenli, huzurlu yeni konutlar için çalışmalara başladık. Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız.

Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre sayı daha da artabilir. 1 yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelermizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.

TÜM FELAKETLERİN İZLERİNİ KISA SÜREDE SİLMEYİ BAŞARMIŞ BİR ÜLKEYİZ

Bu kadar büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve olmamıştır. Depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkeyiz.

Birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem, gerek sel felaketleri bütün bunların altından kalkmayı başardık.