Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'taki 2. depremin merkez üssü Elbistan'a gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 2. depremin merkez üssü olan Elbistan'a gitti. Dün Adıyaman'da incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, 1 yıl içinde depremzedelerin konutlarının yapılacağını söylemişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan deprem bölgesine hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.
Başkan Erdoğan, Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde de depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
BAŞKAN ERDOĞAN DÜN ADIYAMAN'DAYDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki şehirlerin bir yılda ayağa kaldırılacağını söylerken "Dünyada bizim kadar kısa sürede toparlanan bir ülke olmamıştır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Bölgede incelemelerini tamamlayan Başkan Erdoğan depremzedelere seslendi.
ACISI ŞÜPHESİZ İÇİMİZDE KALACAK
Adıyamanlı kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.
Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 şubat tarihli depremler devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısı ile yüreklerimize derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların, yıkılan evlerin ve onların altlarında kalan hayatların acısı şüphesiz içimizde kalacak.
50 BİN KONUT EVİ YAPACAĞIZ
Kalanların yarasına sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Kollarımızı sıvadık, güvenli, huzurlu yeni konutlar için çalışmalara başladık. Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız.
Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre sayı daha da artabilir. 1 yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelermizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.
TÜM FELAKETLERİN İZLERİNİ KISA SÜREDE SİLMEYİ BAŞARMIŞ BİR ÜLKEYİZ
Bu kadar büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve olmamıştır. Depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkeyiz.
Birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem, gerek sel felaketleri bütün bunların altından kalkmayı başardık.
HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ
Hepsini başarıyla elhamdülillah yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evlerine kavuşturduk. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir.
Bu depremde de aynını yapacağız, müsterih olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz.
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