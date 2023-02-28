Başkan Erdoğan Elbistan’da duyurdu: 309 bin konut inşa edeceğiz

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesi Doğanşehir'de önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

-Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Bilim deprem fırtınası yaşandığını dile getiriyor.

-İrili ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu.

-Hassas günlerden geçiyoruz. Canınızı tehlikeye atacak adımlardan uzak durum. Hasarlı evlerden uzak durun.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ELBİSTAN AÇIKLAMALARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım." dedi.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremzedeleri ziyaret etti.

Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçerek yetkililerden son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Elbistanlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu, depremlerde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okudu.

Tarihe "en acı günlerden biri" olarak geçen depremlerden ikincisinin merkez üssünün Elbistan olduğunu anımsatan Başkan Erdoğan, aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremlerin ilçede çok ağır tahribata yol açtığını belirtti.

İlk depremi az veya ağır hasarla atlatan binaların neredeyse tamamının ikinci depremde enkaza döndüğünü dile getiren Başkan Erdoğan, şunları paylaştı:

"Bilim insanları, maruz kaldığımız afeti, 'istisnai bir tabiat hadisesi' olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sıkıntılar halen devam ediyor. Geçen hafta Hatay'da yaşanan sarsıntıların ardından dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazık ki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan, bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz."