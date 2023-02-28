Başkan Erdoğan Elbistan'da depremzede halkı uyardı: Hasarlı binalardan uzak durulmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş'taki depremin merkez üssü olan Elbistan'a geldiler. İlçedeki depremzedeleri ziyaret eden Cumhur İttifakı, ardından bölgedeki çalışmaları yakından inceledi. Başkan Erdoğan bölgede depreme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Depremzedelere hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini aktaran Başkan Erdoğan, yapılacak yeni konutların 3+1 şeklinde inşa edileceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinin tamamını kapsayacak 309 bin konutun inşasının başlanacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'dı. İlçemizde çok büyük tahribata yol açtı.
"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"
Bilim insanları istisnai bir felaket olarak tanımlanıyor. Dün de Malatya'da benzer bir durum yaşadık. Hasarlı binalardan uzak durulmalı. Maraş'ta 41 binin üzerinde personel görev yaptı. Maraş'ta 12 bin 383 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bugüne kadar 20 bin 300 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirdi. Çadır ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Maraş'ta 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta 77 bin çadır dağıtıldı. 24 bin konteyner planlaması yaptık.
Acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.
"BÖLGEDE ELEKTRİK KONUSUNDA SORUN KALMADI"
Elektrik konusunda sıkıntı kalmadı. Doğal gaz hatlarındaki çoğu sorunu giderdik. İçme suyu konusunda yüzde 98'e ulaştık. Haberleşme konusunda sorunu giderdik. 3 bin 487 binanın ağır hasarlı olduğu tespit ettik, Maraş genelinde 45 bin 575 binada ulaştığını görüyoruz.
Köyler dahil 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz. Maraş'ta 83 bin konutla Bismillah diyoruz. 1 yıl müsaade istiyorum.
"TOKİ DEPREM SINAVINI VERDİ"
Tüm yıkımları telafi edecek güce sahibiz. TOKİ deprem sınavını inşa kalitesi, depreme hazırlık konusunda alnının akı ile verdi. Bütünüyle Malatya'da, İzmir'de Erzincan'da yaptık. Yeni konutları da bu standartlarda yapacağız. Zemin artı 3 veya 4 olacak şekilde planlanıyor. Fay hattı veya zemin sıvılaşması olan yerlerde müsaade etmeyeceğiz. Ovalardan- dağlara kaydırıyoruz.
Vatandaşlarımızı eskisinden daha iyi evlere kavuşturacağız. Mimarlarımız mühendisleri ile gayreti içindeyiz. Deprem bölgesini yeniden inşa etmek bizlere nasip olacaktır. Yaşadığımız bu büyük felaketin hepimize hatırlattığına inanıyorum.
Her kim zehirli diliyle engellemeye kalkarsa milletimizi hançerlemiş olacaktır. İdeolojik, keyfi sebeplerle bedel ödetmesine izin vermeyeceğiz.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarının satırbaşları:
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sahada çalışan herkesin, deprem mağduru siz kardeşlerimiz Allah yardımcısı olsun. Biz BBP olarak hem sizlerin yanında hem cumhurbaşkanımızın yanındayız.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
6 Şubat'tan bugüne acılı günler yaşamaktayız. Şehitlerimiz olmuştur, yaralılarımız olmuştu. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum.
Esenboğa Havalimanı'ndan deprem bölgesine hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.
Başkan Erdoğan, Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde de depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DÜN ADIYAMAN'DAYDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki şehirlerin bir yılda ayağa kaldırılacağını söylerken "Dünyada bizim kadar kısa sürede toparlanan bir ülke olmamıştır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Bölgede incelemelerini tamamlayan Başkan Erdoğan depremzedelere seslendi.
ACISI ŞÜPHESİZ İÇİMİZDE KALACAK
Adıyamanlı kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.
Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 şubat tarihli depremler devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısı ile yüreklerimize derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların, yıkılan evlerin ve onların altlarında kalan hayatların acısı şüphesiz içimizde kalacak.
50 BİN KONUT EVİ YAPACAĞIZ
Kalanların yarasına sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Kollarımızı sıvadık, güvenli, huzurlu yeni konutlar için çalışmalara başladık. Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız.
Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre sayı daha da artabilir. 1 yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelermizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.
TÜM FELAKETLERİN İZLERİNİ KISA SÜREDE SİLMEYİ BAŞARMIŞ BİR ÜLKEYİZ
Bu kadar büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve olmamıştır. Depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkeyiz.
Birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem, gerek sel felaketleri bütün bunların altından kalkmayı başardık.
HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ
Hepsini başarıyla elhamdülillah yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evlerine kavuşturduk. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir.
Bu depremde de aynını yapacağız, müsterih olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz.
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