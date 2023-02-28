Başkan Erdoğan Elbistan’da depremzede halkı uyardı: Hasarlı binalardan uzak durulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinin tamamını kapsayacak 309 bin konutun inşasının başlanacağını duyurdu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'dı. İlçemizde çok büyük tahribata yol açtı.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

Bilim insanları istisnai bir felaket olarak tanımlanıyor. Dün de Malatya'da benzer bir durum yaşadık. Hasarlı binalardan uzak durulmalı. Maraş'ta 41 binin üzerinde personel görev yaptı. Maraş'ta 12 bin 383 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 20 bin 300 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirdi. Çadır ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Maraş'ta 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta 77 bin çadır dağıtıldı. 24 bin konteyner planlaması yaptık.

Acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.