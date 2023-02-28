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ABD Deniz Kuvvetleri gemisi Mersin'e geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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ABD Deniz Kuvvetleri gemisi Mersin’e geliyor

ABD Deniz Kuvvetleri'nin USS Hershel Williams insani yardım ve destek gemisinin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) ait insani yardım malzemelerini getirmek üzere bugün Mersin Limanı'na ulaşacağı bildirildi.

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