İzmir deprem risk haritası 2023 | İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç şiddetinde? Fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

İZMİR'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Naci Görür'ün, "İzmir fayı ciddi bir fay, 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. O bölge zayıf zemin" açıklaması olası bir İzmir depremi ile ilgili kaygıyı daha da arttırdı. İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar İzmir fayı ile ilgili detayları araştırıyor.