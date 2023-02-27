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İzmir deprem risk haritası 2023 | İzmir'de deprem bekleniyor mu, kaç şiddetinde? Fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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İzmir deprem risk haritası 2023 | İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç şiddetinde? Fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

"İzmir'de deprem bekleniyor mu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında diğer illerdeki diri fay hatları gündeme getirildi. Türkiye’de yaşanabilecek olası büyük deprem ihtimali sıklıkla konuşulmaya başladı. Peki, İzmir'deki en riskli ve orta riskli semtler hangileri? İşte, konuya dair merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntılar devam ederken, yaşanan felaketin İstanbul ve İzmir'e etkisi sorgulanıyor. Bu sebeple risk taşıyan diğer fay hatları konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar diğer illerde de önlemler alınması gerektiğene sık sık vurgu yapıyor. Vatandaşlar, İzmir'de fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtleri merak etmeye başladı. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

İZMİR'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Naci Görür'ün, "İzmir fayı ciddi bir fay, 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. O bölge zayıf zemin" açıklaması olası bir İzmir depremi ile ilgili kaygıyı daha da arttırdı. İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar İzmir fayı ile ilgili detayları araştırıyor.

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER HANGİLERİ?

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

EN RİSKLİ SEMTLER

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ,

Kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar,

En güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

İzmir'deki en riskli semtler Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir. İzmir'deki projeyi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK'la birlikte yürütüyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası olarak İzmir'in depreme hazırlıklı olmadığını düşündüklerini belirten Murathan, "İzmir deprem master raporunun yani 99'da hazırlanan raporun, şu anda revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Günün koşullarına uyarlanması gerektiğini ve bu raporun üzerine bir afet planlaması yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İZMİR YÖRESİ AKTİF FAYLARI

İzmir'de diri-aktif fayları şu şekilde:

Gediz Grabeni Batısı Fayları

Dumanlıdağ Fayı

Bornova Fayı

İzmir Fayı

Cumaovası Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Tuzla Fayı

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