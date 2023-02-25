25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Son dakika | Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA