Konya Büyükşehir’in Hatay’a gönderdiği 10 TIR yem hayvan üreticisine can suyu oldu
Hatay’da depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hataylı hayvan üreticilerine destek olmak için gönderdiği 10 TIR besi ve süt yemi deprem bölgesindeki üreticilere can suyu oldu. Konya’dan gönderilen yemleri teslim alan üreticiler bu zor günlerde yanlarında olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı, hayvanları acı çekti. Afetin birinci gününden beri burada olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun” diye konuştular.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinden sonra Hatay'da yaşamın normale dönmesi adına Konya'daki belediyeler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve gönlü zengin hayırsever tüm Konyalıların 'tek yürek' olduğunu ifade etti.
Hatay'da büyük bir yıkıma neden olan depremin ilk gününden itibaren bölgede; arama-kurtarma ve koordinasyon, içme suyu temini, lojistik merkezi, mobil mutfak, ekmek fırını, barınma, gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç olan her alanda Hataylıların yanında olmak için büyük bir özveri gösterdiklerini belirten Başkan Altay, ilçe belediyeleri ile birlikte bölgeye 600 TIR'dan fazla yardım malzemesi ulaştırdıklarını, geçtiğimiz hafta da 50 TIN un gönderdiklerini hatırlattı.
"HAYVANSAL ÜRETİMİN AKSAMAMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Son olarak Hataylı çiftçilerin üretim sürecine destek olmak için gönderdikleri 10 TIR besi ve süt yeminin bölgedeki üreticilere ulaştırıldığını kaydeden Başkan Altay, "Hayvansal üretimin özellikle bu dönemde aksamadan devam etmesi çok önemli. Biz de bu anlayışla bölgedeki üreticimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Hatay'daki küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticisi kardeşlerimize can suyu olacak besi ve süt yemlerimizin bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.
Bu zor günlerin devlet-millet iş birliğiyle atlatılabileceğine vurgu yapan Başkan Altay, "Biz bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız zorluk yok Allah'ın izniyle. Konya olarak Hatay'da yaraları sarmak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
HAYVAN ÜRETİCİLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ
Konya'dan gönderilen yemleri Hatay'da teslim alan üreticiler ise depremden dolayı hayvanlarının yemsiz kaldığını belirterek, bu zor günlerde yanlarında olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Hataylı üreticiler, "Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı, hayvanları acı çekti. Afetin birinci gününden beri burada olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne minnettarız. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." diye konuştular.
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