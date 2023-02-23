Hatay’da korkutan deprem son dakika | 23 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son depremler...

Hatay'da deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hatay'ın Defne ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki deprem korkuturken konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yıkıcı iki büyük depremle sarsılan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Erzurum ve Hatay'da gerçekleşen depremlere ilişkin detaylar haberimizde...