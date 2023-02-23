Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için her an yer sarsıntıları ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda AFAD- KANDİLLİ son depremler listesini sayfamızda paylaştık. Eğer deprem olursa, zemin ve birinci katlar riskli katlardır, deprem sırasında 5-6 saniyede mekan terk edilebiliyorsa mutlaka terk edilmesi gereklidir. Peki az önce deprem nerede oldu? İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi sayfamızda yer alıyor. Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin. Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
Deprem Mi Oldu Son Dakika? AFAD- KANDİLLİ Son Depremler Listesi!
GAZIEMIR (IZMIR)
05.02.2023, 10:32:02 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 12.0 km
SON DEPREMLER
2023.02.05 10:34:20 41.9252 29.6677 7.3 -.- 2.6 -.- KARADENIZ
2023.02.05 10:32:02 38.3465 27.1690 12.0 -.- 3.2 3.2 GAZIEMIR (IZMIR)
2023.02.05 10:21:55 37.9785 27.1613 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.02.05 09:18:09 38.3520 27.1740 11.2 -.- 3.1 3.1 GAZIEMIR (IZMIR)
2023.02.05 09:06:53 35.1487 34.0710 7.1 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ
2023.02.05 07:46:32 36.7867 26.0080 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2023.02.05 07:26:05 37.3923 36.0403 8.1 -.- 1.7 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE)
2023.02.05 07:16:52 37.4537 36.0402 4.3 -.- 2.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2023.02.05 06:50:55 36.6365 25.8043 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2023.02.05 06:18:36 38.5393 39.2352 7.8 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)
2023.02.05 06:15:38 37.8420 29.2592 16.8 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
2023.02.05 05:37:24 38.3957 42.6115 5.1 -.- 2.3 -.- YEDIVEREN-TATVAN (BITLIS)
2023.02.05 04:19:12 36.8878 29.0145 2.1 -.- 2.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
2023.02.05 03:15:09 41.0978 28.9602 12.1 -.- 3.2 3.1 KAGITHANE (ISTANBUL)
2023.02.05 02:31:17 40.7628 30.8533 2.9 -.- 1.5 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE)
2023.02.05 02:20:19 40.6595 30.4495 16.1 -.- 2.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)
2023.02.05 01:46:00 37.9762 27.0210 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.02.05 01:43:01 38.4238 42.6192 7.3 -.- 1.3 -.- UNCULAR-TATVAN (BITLIS)
2023.02.05 00:34:11 38.6530 42.0135 17.7 -.- 1.1 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS)
2023.02.05 00:20:59 38.9690 27.8853 15.0 -.- 0.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2023.02.05 00:05:24 40.6618 30.4545 14.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)
GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?
Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.
DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?
Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
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