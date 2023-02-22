İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden CHP'li Yaşar Okuyan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! Elindeki dosya dikkat çekti
CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. "Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var" diyen Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede elindeki dosya dikkat çekti. Akıllara "Dosyaları getirdi mi?" sorusu geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir plan yürütmesi durumunda sokağa çıkamayacak hale getirecek belgelere sahip olduğunu söyleyerek tehdit eden Yaşar Okuyan bugün Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta Okuyan'ın elindeki kağıtlar dikkat çekti ve 'Belgeler geldi mi?' sorusunun sorulmasına neden oldu.
NE OLMUŞTU?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için zehir zemberek sözler söylemiş ve bir televizyon kanalında katıldığı programda Akşener'i açık açık tehdit etmişti. Okuyan "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" sözleriyle gündem olmuştu.
"KILIÇDAROĞLU İÇİN KAZANAMAZ ALGISI OLUŞTURUYOR!"
Okuyan, "İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim?" demişti.
CHP'li Yaşar Okuyan ayrıca, "Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor" ifadelerini de kullanmıştı.
BELGELERİ GETİRDİ Mİ?
Okuyan'ın görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğraflarda elinin dolu olduğu görüldü. Bu da belgeleri paylaşıp paylaşmadığı konusunda meraka neden oldu.
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