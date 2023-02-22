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Ekşi Sözlük kimin, ne zaman kuruldu? Ekşi Sözlük neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Ekşi Sözlük kimin, ne zaman kuruldu? Ekşi Sözlük neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

"Ekşi Sözlük kapatıldı mı?" sorusu dün itibarıyla arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Sosyal medyanın en sık ziyaret edilen sitesi Ekşi Sözlük ile ilgili son durum merak ediliyor. 500 binden fazla kullanıcısı olan sitenin ne zaman açılaağı merak konusu oluyor. Peki, Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

"Ekşi Sözlük neden kapatıldı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dün akşam itibarıyla Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi. Sosyal medyanın en fazla ziyaret edilen ve binlerce kullanıcısı olan sitesi Ekşi Sözlük hakkında detaylar merak konusu oluyor. Sitenin açılıp, açılmayacağı kullanıcılar tarafından gündeme getiriliyor. Peki, Ekşi Sözlük kim tarafından kuruldu? İşte, detaylar...

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.." denildi.

BTK site bilgileri sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." açıklaması yer alıyor. Konuya dair detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EKŞİ SÖZLÜK KİMİN?

Site 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından "sourtimes.org" sitesinin bir parçası olarak oluşturuldu. Sloganı "Kutsal bilgi kaynağı", ik girilen başlık "pena" oldu.

2017 yılında hem iOS hem de Android için resmî Ekşi Sözlük mobil uygulaması yayımlandı.

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