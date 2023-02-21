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Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli burada yaptığı konuşmada deprem provokatörlerine sert tepki göstererek "Kim kaos peşinde koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır." dedi. Olası İstanbul depremine dikkat çeken Bahçeli "Yapı stokunun yüzde 70'nin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız." ifadelerini kullandı.

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