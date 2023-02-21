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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye'de! Afet bölgesinde incelemelerde bulunuyor

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’de! Afet bölgesinde incelemelerde bulunuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye geldiler. Osmaniye'de incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Hatay merkezli depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık." dedi.

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