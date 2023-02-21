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Son dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'de! Afet bölgesinde incelemelerde bulunacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye’de! Afet bölgesinde incelemelerde bulunacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.

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