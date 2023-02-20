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Şaban ayı yarın mı, ne zaman başlayacak? 2023 Şaban ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Şaban ayı yarın mı, ne zaman başlayacak? 2023 Şaban ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

"Şaban ayı ne zaman 2023?" sorusu islam alemi tarafından sorgulanıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı, 23 Ocak günü başlarken iki ay olan Şaban ayı ise Şubat ayı içerisinde başlıyor. Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde yer alan Şaban ayı hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Şaban ayının başlangıcı ve bitişi...

"Şaban ayı ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı Recep ayından sonra gelen ve Ramazan'ın müjdecisi olan Şaban ayı için geri sayım sona ermiş durumda. 23 Ocak günü başlayan Recep ayının ardından gözler Şaban ayı tarihine çevrildi. Peki, Şaban ayı yarın mı, hangi gün başlıyor? İşte, detaylar...

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Şaban ayı, Şubat'ın 21'inde başlayacak. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili olarak 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Şaban ayının bitişiyle başlayacak olan Ramazan ayı ise 23 Mart'a denk geliyor.

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

2023 RAMAZAN BAYRAMI

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı Diyanet'in takvimine göre 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

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