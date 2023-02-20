Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'a gidiyor! Deprem bölgesinde incelemelerde bulunacaklar
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün Hatay'a giderek incelemelerde bulunacağı belirtildi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem Adana, Hatay, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin hemen ardından depremden etkilenen tüm illeri gezerek incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu illere birlikte ziyaret yapma kararı aldı. İki lider Hatay'da incelemelerde bulunacak. Depremzedelerle bir araya gelecek olan Erdoğan ve Bahçeli, asrın felaketi sonrası çalışmaları yerinde inceleyecek.
BAHÇELİ "GİDECEĞİM" DEMİŞTİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında deprem bölgelerine gideceğini açıklamıştı.
MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:
"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.
'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim: Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz. 'Devlet nerede?' diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır. 'Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok' diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir. Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın ama mecburum; 'devlet yok' diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MÜGE ANLI bugün var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...
- Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?
- Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Mide ağrısı, ishal, ateş...Tedavisi, aşısı var mı? Amipli/Basilli dizanteri
- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?
- Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? Rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kimdir? HAYATI VE BAŞARILARI
- KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! 900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! Kimler başvurabilir? Şartları neler?
- Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü? Yarışlar ne zaman devam edecek? TV8 yayın akışı son durum ne?
- Yarın okul var mı? 20 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....
- Şaban ayı 2023 | Bugün mü başlıyor, ne zaman? Faziletleri neler? Hangi zikirler çekilmeli? Şaban ayı ile ilgili HADİS ve AYETLER
- Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?
- YKS ertelendi mi, tarihi değişecek mi? YKS TYT, YDT, AYT sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 ÖSYM sınav takvimi...
- Teşkilat bugün var mı, yok mu? TRT1 Teşkilat yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 19. Şubat yayın akışı | 65. Bölüm yayın tarihi...