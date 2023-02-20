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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'a gidiyor! Deprem bölgesinde incelemelerde bulunacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay’a gidiyor! Deprem bölgesinde incelemelerde bulunacaklar

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün Hatay'a giderek incelemelerde bulunacağı belirtildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem Adana, Hatay, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin hemen ardından depremden etkilenen tüm illeri gezerek incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu illere birlikte ziyaret yapma kararı aldı. İki lider Hatay'da incelemelerde bulunacak. Depremzedelerle bir araya gelecek olan Erdoğan ve Bahçeli, asrın felaketi sonrası çalışmaları yerinde inceleyecek.

BAHÇELİ "GİDECEĞİM" DEMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında deprem bölgelerine gideceğini açıklamıştı.

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:

"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.

'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim: Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz. 'Devlet nerede?' diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır. 'Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok' diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir. Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın ama mecburum; 'devlet yok' diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir."

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