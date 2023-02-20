13 kişiye mezar olan bina böyle yıkıldı! Acı görüntüler kamereda! Kaçmaya çalıştılar ama...

"YETİŞ APARTMANI'MIZ 13 KİŞİYE MEZAR OLDU"

Apartmanın 1995 yılında inşa edildiğini kaydeden Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, "Bölgemizde birçok bina yıkıldı bunlardan biri de şu an önünde bulunduğumuz Yetiş Apartmanı. 1995 yapımlı olan binada 13 kişi hayatını kaybetti, 87 saat sonra sağ kurtulan bir de kızımız oldu. Ben de burada 25 yıllık esnaflık yapıyordum aynı zamanda muhtarlık ofisi olarak kullandığım işyerim de yıkıldı. Bölgemiz ilk depremde çok fazla hasar olmadı yıkılmalar ikinci depremde yaşandı" diye konuştu.