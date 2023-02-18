Son dakika: 296. saatte 3 yeni mucize! Hatay’da üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Antakya'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından Kırgız ekipler ve AFAD ekiplerince biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.