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Son dakika: 296. saatte 3 yeni mucize! Hatay'da üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Son dakika: 296. saatte 3 yeni mucize! Hatay’da üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

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Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da depremin 296. saatinde yeni mucize yaşandı.

Antakya'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından Kırgız ekipler ve AFAD ekiplerince biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Enkaz altından çıkarılan kişiler hızlıca ambulansla hastaneye sevk edildi.

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