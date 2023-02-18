Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen bir deprem daha meydana geldi
Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 6.2 kilometre olarak açıkladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, deprem sonrası gelişmeleri Kahramanmaraş'tan aktardı.
SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi.
AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.1
Olay yerinden gelişmeleri aktaran Mehmet Geçgel, AFAD'ın depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurduğunu ifade etti.
Depremin derinliği 6.2 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ: MERKEZ ÜSSÜ YAĞMURLU-GÖKSUN
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3, merkez üssünü ise Yağmurlu-Göksun olarak açıkladı. Deprem ilk bilgilere göre 5.4 kilometre derinlikte meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi.
DEPREMZEDELER TEDİRGİN OLDU
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 40 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti ve sarsıntılar 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.
Bölgede çadırlarda ya da konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı sonrası tedirgin oldu.
Bilindiği üzere bölgede enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.
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