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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 163 enkazda arama çalışmaları sürüyor

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 163 enkazda arama çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bilgilendirme açıklamalarında bulundu. 163 enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Oktay, "Çalışmalar tamamlandıktan sonra yine dikkatli olarak iş makinelerini yoğun olarak kullanıyor olacağız. Çok dikkatli ve hassasiyetle enkazlar kaldırılacak." diye konuştu. 830 binden fazla binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Oktay, "105 bini yıkılmış yıkılacak ya da ağır hasarlı konumda." dedi. Öte yandan Oktay, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.

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