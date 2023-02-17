PARASIZ YATILI OKUL başvurusu nereden, nasıl yapılacak? MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA | OHAL illerindeki öğrencilere ücretsiz...
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgerindeki öğrenciler için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin, istemeleri halinde okul pansiyonlarına doğrudan "parasız yatılı" olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.
MEB son dakika açıklaması! Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen derinden etkileyen deprem, ülkemizi yasa boğdu. Deprem nedeniyle eğitim ve öğretimde değişiklikler yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilmelerine karar verdiklerini açıkladı. Peki, parasız yatılı okul başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, ayrıntılar...
Bakanı Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde öğrenim gören öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ülke genelinde okullara nakillerinin sağlanmasına ilişkin karar alındığını hatırlattı.
DEPREM BÖLGELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERE PARASIZ YATILI OKUL İMKANI!
İlgili mevzuat çerçevesinde, deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrencilerin istemeleri halinde "parasız yatılı olarak" okul pansiyonlarına doğrudan yerleştirilmelerinin planlandığını bildiren Özer, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin "parasız yatılılığa doğrudan yerleştirme" başlıklı ilgili maddede "doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen öğrenciler durumlarına uygun ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı olarak yerleştirilir." hükmünün, bu planlamayı hayata geçirmeye imkan verdiğini belirtti.
Bakan Özer, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz, istemeleri halinde ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilecek." bilgisini paylaştı.
PARASIZ YATILI OKUL BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Mahmut Özer, okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edileceğini, okulun pansiyonunda yer yoksa il ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat edip komisyonun uygun bir pansiyona yerleştireceğini belirtti.
Başvurular hakkında detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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- PARASIZ YATILI OKUL başvurusu nereden, nasıl yapılacak? MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA | OHAL illerindeki öğrencilere ücretsiz...
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