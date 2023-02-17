PARASIZ YATILI OKUL başvurusu nereden, nasıl yapılacak? MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA | OHAL illerindeki öğrencilere ücretsiz...

DEPREM BÖLGELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERE PARASIZ YATILI OKUL İMKANI!

İlgili mevzuat çerçevesinde, deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrencilerin istemeleri halinde "parasız yatılı olarak" okul pansiyonlarına doğrudan yerleştirilmelerinin planlandığını bildiren Özer, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin "parasız yatılılığa doğrudan yerleştirme" başlıklı ilgili maddede "doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen öğrenciler durumlarına uygun ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı olarak yerleştirilir." hükmünün, bu planlamayı hayata geçirmeye imkan verdiğini belirtti.