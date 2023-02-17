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Asrın felaketinde 12. gün: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yapıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Asrın felaketinde 12. gün: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında bilgilendirme açıklaması yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında bilgilendirme açıklaması yapıyor:

"200'ün altında enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da bir binada devam ediyor. Adıyaman'da 4, Gaziantep'te de 1 binada arama sürüyor.

Arama kurtarma boyutunda 35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle çalışıyor. 'Sahada arama kurtarma faaliyeti yapılmıyor' gibi bir şey söz konusu değildir. 374 bin 313 tahliye edilen kişi var.

REFAKATSİZ ÇOCUKLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Refakatsiz çocuklarla ilgili dedikoduya müsaade etmeyiz. 1589 refakatsiz çocuğumuz kayıt altına alındı. Çocuklardan 953'ü ailelerine teslim edildi. 1342 çocuğumuzun kimliğini belirledik, 247 çocuğun kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Ailesi hayatta olmayan yetim çocuklarımıza bakmak boynumuzun borcudur.

Çocuklarımızla alakalı son durum budur. Şunu net bir şekilde Aile Bakanlığımızı da talimatlandırılmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, duygu yükümüz her birimiz en üst seviyede. Ailelerimizden Allah razı olsun diyorum. Çok yoğun şekilde çocukları yanlarına almak istiyor. Ama biz bu olayın sıcaklığında çocuklarımızı ailelere teslim etmekten önce, ailelerin kimliği, geçmişi, geleceği ve çocuğumuzun güven içerisinde olacağı noktasında araştırmaları yapıp, emin olduktan sonra verilebilir. Aile Bakanlığımızın yürüttüğü çalışma bu çerçevedir.

Hasar tespit çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 11 ilde tamamında sahadalar. Şimdi Sivas Gürün de var çalışma sahamızda. Çok yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

AĞIR HASARLI VE YIKILACAK BİNA SAYISI

Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bu binalarda 2 milyon 576 917 daire bulunmaktadır. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda.

Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir."

Ayrıntılar geliyor...

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