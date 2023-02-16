Miraç nedir? Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili’nde neler yapılır? Anlamı ve önemi!

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma gününde idrak edilecek. Ramazan ayının da başlamasına kısa bir süre kaldığının habercisi olan bu faziletli gün ibadetlerle geçirilir. Gecenin önemi ile ilgili olarak da Miraç kelime anlamı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, Miraç Kandili'nde neler yapılır, anlamı ve önemi nedir? İşte, merak edilen detaylar...