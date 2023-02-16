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Miraç nedir? Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili'nde neler yapılır? Anlamı ve önemi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Miraç nedir? Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili’nde neler yapılır? Anlamı ve önemi!

2023 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilen Miraç Kandili anlam ve önemi merak ediliyor. Ramazan ayının da başlamasına kısa bir süre kaldığının habercisi olan bu önemli günde birçok ibadet yerine getirilir. Peki, Miraç Kandili'nde neler yapılır? İşte, cevabı...

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma gününde idrak edilecek. Ramazan ayının da başlamasına kısa bir süre kaldığının habercisi olan bu faziletli gün ibadetlerle geçirilir. Gecenin önemi ile ilgili olarak da Miraç kelime anlamı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, Miraç Kandili'nde neler yapılır, anlamı ve önemi nedir? İşte, merak edilen detaylar...

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür.

Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2023 yılında 17 Şubat Cuma gününe denk gelen Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gün olarak binilir.

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