Az önce deprem mi oldu? 16 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. Artçı depremler de devam ediyor. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları araştırılıyor. İşte 16 Şubat 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 10 ilimizi derinden etlikeyen deprem hepimizi yasa boğdu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, artçı depremler de devam ediyor. Vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, nerede? Artçı depremler ne zaman bitecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD- Kandilli son depremler listesi!AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Doğanşehir (Malatya) Tarih:2023-02-16 Saat:17:45:41 TSİ Enlem:38.183 N Boylam:37.847 E Derinlik:7 km
ARTÇI DEPREM NE KADAR SÜRER, BİTER?
Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür.Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.
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- Az önce deprem mi oldu? 16 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler...
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