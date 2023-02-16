Az önce deprem mi oldu? 16 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür.Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.