Tüm radyo ve televizyonlar Türkiye için tek yürek oluyor!

RTÜK: YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ

RTÜK'ten yapılan açıklamada da "Medya kuruluşlarımız tarafından 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de yapılması planlanan "TÜRKİYE TEK YÜREK" yardım kampanyası dev bir organizasyona dönüştü. Yerel, bölgesel, ulusal tüm medya kuruluşlarımız organizasyona katılmak için harekete geçti.

Organizasyonun yurt içinden ve ülke dışından yayınlanması için hazırlıklar son aşamada. Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlar ve radyolar tek yürek olacak. RTÜK olarak medyamızın bu çok anlamlı ve ulvi dayanışmasını takdir ediyor ve yürekten destekliyoruz." denildi.