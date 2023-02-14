Tüm radyo ve televizyonlar Türkiye için tek yürek oluyor!
Kahramaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, televizyon kanallarının da 15 Şubat Çarşamba akşamı düzenleyeceği yardım gecesine katılım arttı. Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılacağı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ildeki milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin etkileri sürüyor. Depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu.
Televizyon kanallarının, deprem sonrası yaraları sarmaya katkıda bulunmak için gerçekleştirmeye hazırlandığı yardım gecesi ise dev bir kampanyaya dönüştü.
Yardım gecesine yerel, bölgesel, ulusal tüm televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılım sağladı.
RTÜK: YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ
RTÜK'ten yapılan açıklamada da "Medya kuruluşlarımız tarafından 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de yapılması planlanan "TÜRKİYE TEK YÜREK" yardım kampanyası dev bir organizasyona dönüştü. Yerel, bölgesel, ulusal tüm medya kuruluşlarımız organizasyona katılmak için harekete geçti.
Organizasyonun yurt içinden ve ülke dışından yayınlanması için hazırlıklar son aşamada. Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlar ve radyolar tek yürek olacak. RTÜK olarak medyamızın bu çok anlamlı ve ulvi dayanışmasını takdir ediyor ve yürekten destekliyoruz." denildi.
RTÜK BAŞKANI: İYİ Kİ VARSINIZ
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20:00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanmapri, ihya ve staj...
- SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...
- Başvurular kolaylıkla yapılıyor! Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir deprem dayanıklılık testi başvuru ekranı!
- Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Karot ve kolon testi ücretli mi, ücretsiz mi? Bina dayanıklılık testinde C20 ne anlama geliyor?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...
- Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
- Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...
- Okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak? 1,2,3,4,5,6,8,12. sınıflar...
- Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır? e-devlet hasar tespit sorgulama ekranı! Az, orta, ağır hasarlı binalar...
- Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir? İnşaat sahibi Ömer Cihan yakalandı mı, nerede yakalandı? 5 yıldızlı otelde depremzede...
- 13 Şubat az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA | Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
- 14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!