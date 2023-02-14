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Tüm radyo ve televizyonlar Türkiye için tek yürek oluyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Tüm radyo ve televizyonlar Türkiye için tek yürek oluyor!

Kahramaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, televizyon kanallarının da 15 Şubat Çarşamba akşamı düzenleyeceği yardım gecesine katılım arttı. Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ildeki milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin etkileri sürüyor. Depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu.

Televizyon kanallarının, deprem sonrası yaraları sarmaya katkıda bulunmak için gerçekleştirmeye hazırlandığı yardım gecesi ise dev bir kampanyaya dönüştü.
Yardım gecesine yerel, bölgesel, ulusal tüm televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılım sağladı.

Televizyon kanallarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı tüm kanallar ve radyo istasyonları tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

Yardımlar, Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacak.

RTÜK: YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ

RTÜK'ten yapılan açıklamada da "Medya kuruluşlarımız tarafından 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de yapılması planlanan "TÜRKİYE TEK YÜREK" yardım kampanyası dev bir organizasyona dönüştü. Yerel, bölgesel, ulusal tüm medya kuruluşlarımız organizasyona katılmak için harekete geçti.

Organizasyonun yurt içinden ve ülke dışından yayınlanması için hazırlıklar son aşamada. Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlar ve radyolar tek yürek olacak. RTÜK olarak medyamızın bu çok anlamlı ve ulvi dayanışmasını takdir ediyor ve yürekten destekliyoruz." denildi.

RTÜK BAŞKANI: İYİ Kİ VARSINIZ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20:00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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