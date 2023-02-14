14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Depremde yıkılan binalardan Özabacılar Apartmanı'nın sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Son dakika: Depremde yıkılan binalardan Özabacılar Apartmanı'nın sorumlusu İstanbul'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Depremde yıkılan binalardan Özabacılar Apartmanı’nın sorumlusu İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA