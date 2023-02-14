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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Baykal, önce CHP Genel Merkezi'nde ardından, Meclis'te düzenlenen törenlerden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, önce CHP, ardından Meclis'te düzenlenen törenin ardından Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.

84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenlendi

Baykal'ın naaşı önce CHP Genel Merkezi'ne götürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partililer, Baykal'a son görevlerini yerine getirdi.

TBMM'DE RESMİ TÖREN YAPILDI

Deniz Baykal için bir sonraki durak yıllarca milletvekili olarak görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.

11.30'da düzenlenen Meclis'teki resmi törene, devletin zirvesi, bakanlar, milletvekilleri ve partilerin genel başkanlarının katıldı.

BAYKAL'IN NAAŞI DEVLET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Ankara'daki son tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapılacak. Baykal için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılınacak.

Namazın ardından, Deniz Baykal'ın naaşı Ankara'daki Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYKAL İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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