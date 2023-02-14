CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenlendi

Baykal'ın naaşı önce CHP Genel Merkezi'ne götürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partililer, Baykal'a son görevlerini yerine getirdi.