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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem gündemiyle toplanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem gündemiyle toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ilimizi vuran deprem sonrası ortaya konulan çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Öte yandan Oktay, Başkan Erdoğan liderliğinde, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

DEPREM YARDIMLARI

Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak.

ÇADIRLAR VE KONTEYNER KENTLER

257 noktada 10 ilimizde çadırkent kurulumu tamamlanmıştır. Buralara afetzede vatandaşlarımızı almış durumdayız. 27 bin konteyner kent alt yapısı tamamlanmıştır.

2 milyon 200 bin depremzedeye üç öğün yemek verecek kapasitedeyiz.

(K.Maraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik AFAD'a gönderilen nakdi yardımlar) Amaçları dışında 1 kuruşunun dahi kullanılmasına asla müsaade edilmeyecek.

Amaçları dışında 1 kuruşunun dahi kullanılmasına asla müsaade edilmeyecek.

Uçaklarımızın yaptığı sortiler 4 bini aşmış durumda.

"SINIRLARIMIZ KONTROL ALTINDA"

Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli, sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır.

KABİNE, BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını açıkladı.

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