Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesine gitti

Bir depremzede çocuğun işitme cihazı için gerekli pili temin eden ve depremden yaralı kurtulan bir genç kızın tedavisiyle ilgilenen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kentte arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan STK üyelerini de ziyaret ederek onlara moral verdi. Son olarak defin işlemlerini yerinde gören ekip, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve aynı zamanda KADEM İl Temsilcisi olan Ayşe Taşkıran'dan bilgi aldı. Defin işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini kriminal uzmanları, savcılar ve diyanet görevlilerinden öğrendi.

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