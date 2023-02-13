Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir? İnşaat sahibi Ömer Cihan yakalandı mı, nerede yakalandı? 5 yıldızlı otelde depremzede...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremler nedeniyle Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu binanın müteahhidi Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnşaat sahibi Cihan'ın 5 yıldızlı otelde depremzede olarak kaldığı belirlendi. Peki, Kule apartmanı müteahhidi Ömer Cihan kimdir, yakalandı mı?
"Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yaşanan depremle birlikte yerle bir oldu. Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Peki, Ömer Cihan kimdir, yakalandı mı? İşte, son dakika gelişmeleri...
KULE APARTMANI MÜTEAHHİDİ NEREDE YAKALANDI?
Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.
ÖMER CİHAN TUTUKLANDI MI?
AA'nın haberine göre; İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yaptığı apartman yıkılan Cihan'ın depremzedelerle Manavgat'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.Ailesiyle Manavgat'taki bir otele yerleştiği tespit edilen müteahhit gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ÖMER CİHAN KİMDİR?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilimizde faciaya yol açtı. 49 yaşında olduğu Ömer Cihan, Hatay Antakya'daki Kule Apartmanı'nın müteahhididir. Yıkılan bina binlerce vatandaşımızın enkaz altında kalarak hayatını haybetmesine sebep oldu.
İNŞAAT SAHİBİNİN İFADESİ!
Yaptığı binalardan sadece Hatay'ın Saraykent Mahallesi 358'nci sokakta bulunan Kule apartmanının yıkıldığını aktaran Cihan, "Kule Apartmanı bölge genelinde meydana gelen depremde yıkılmamış ancak meydana gelen artçı depremde yıkılmıştır. Söz konusu apartmanın çevresinde bulunan diğer apartmanlarda depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştır. Bahse konu apartmanın yıkılma sebebi ise bitişiğinde bulunan diğer apartmanların deprem etkisiyle Kule apartmanına yüklenmesinden dolayı olmuştur" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir? İnşaat sahibi Ömer Cihan yakalandı mı, nerede yakalandı? 5 yıldızlı otelde depremzede...
- 13 Şubat az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA | Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
- 14 ŞUBAT MESAJLARI RESİMLİ 💕 Kadın ve erkeğe Sevgililer günü mesajları! Kısa, uzun, romantik, komik, şakalı sözler!
- Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...
- SEVGİLİYE FARKLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI | Nişanlıya, sevgiliye, eşe, flörte, erkeğe ve kadına en güzel duygu yoğunluklu Sevgililer Günü mesajları...
- EYT staj sigortası kapsama alınacak mı, sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası son gelişme, durum ne?
- FINDIK FİYATLARI 2023🌰 13 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Düzce, Samsun güncel fiyat listesi!
- Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman?
- Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....
- 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
- TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere göre tam liste...