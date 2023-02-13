Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir? İnşaat sahibi Ömer Cihan yakalandı mı, nerede yakalandı? 5 yıldızlı otelde depremzede...

"Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yaşanan depremle birlikte yerle bir oldu. Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Peki, Ömer Cihan kimdir, yakalandı mı? İşte, son dakika gelişmeleri...