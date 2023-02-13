Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir? İnşaat sahibi Ömer Cihan yakalandı mı, nerede yakalandı?
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremler nedeniyle Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu binanın müteahhidi Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnşaat sahibi Cihan'ın 5 yıldızlı otelde depremzede olarak kaldığı belirlendi. Peki, Kule apartmanı müteahhidi Ömer Cihan kimdir, yakalandı mı?
"Hatay Kule apartmanı müteahhidi kimdir?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yaşanan depremle birlikte yerle bir oldu. Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Peki, Ömer Cihan kimdir, yakalandı mı? İşte, son dakika gelişmeleri...
KULE APARTMANI MÜTEAHHİDİ NEREDE YAKALANDI?
Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.
ÖMER CİHAN TUTUKLANDI MI?
AA'nın haberine göre; İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yaptığı apartman yıkılan Cihan'ın depremzedelerle Manavgat'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.Ailesiyle Manavgat'taki bir otele yerleştiği tespit edilen müteahhit gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ÖMER CİHAN KİMDİR?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilimizde faciaya yol açtı. 49 yaşında olduğu Ömer Cihan, Hatay Antakya'daki Kule Apartmanı'nın müteahhididir. Yıkılan bina binlerce vatandaşımızın enkaz altında kalarak hayatını haybetmesine sebep oldu.
İNŞAAT SAHİBİNİN İFADESİ!
Yaptığı binalardan sadece Hatay'ın Saraykent Mahallesi 358'nci sokakta bulunan Kule apartmanının yıkıldığını aktaran Cihan, "Kule Apartmanı bölge genelinde meydana gelen depremde yıkılmamış ancak meydana gelen artçı depremde yıkılmıştır. Söz konusu apartmanın çevresinde bulunan diğer apartmanlarda depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştır. Bahse konu apartmanın yıkılma sebebi ise bitişiğinde bulunan diğer apartmanların deprem etkisiyle Kule apartmanına yüklenmesinden dolayı olmuştur" dedi.
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