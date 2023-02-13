Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır? e-devlet hasar tespit sorgulama ekranı! Az, orta, ağır hasarlı binalar...
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilde binlerce bina yıkıldı ve hasar aldı. Deprem bölgesinde yıkılmayan evlerin hasar durumu vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Depremlerin yaşandığı bölgelerdeki yıkılmayan evlerin hasar durumları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? İşte, e-devlet sorgulama ekranı!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler yapı denetimlerine çevrildi. İki büyük depremin ardından 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Ağır hasar alan binalara girilmemesi uyarısında bulunuyor. Son dakika açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen toplam 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını açıkladı. Peki, depremde hasar gören evler ne olacak? Hasar tespiti için nereye başvurulur? İşte, detaylar...
E-DEVLET HASAR TESPİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet hasar tespit sorgulama işlemi TC kimlik numaraları ve şifre girildikten sonra hasartespit.csb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.
"HASAR TESPİTLERİNİ 1 HAFTA İÇİNDE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakanlık, 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı.
Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." diyerek, hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi. Bakan Murat Kurum, ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacaklarını kaydetti.
HASAR TESPİT TANIMLARI
Az hasarlı binalar;
Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklarile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.
Orta hasarlı binalar;
Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır.Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.
"Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) yada güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.
Ağır hasarlı binalar;
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olaraktanımlanır.
Acil yıkılacak binalar;
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.
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- Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır? e-devlet hasar tespit sorgulama ekranı! Az, orta, ağır hasarlı binalar...
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