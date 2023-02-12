Son dakika: Kahramanmaraş depreminde yıkılan bir binanın kolonlarını kestiği iddia edilen 2 kişi tutulandı

33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kestikleri" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 33'e yükseldi.