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Son dakika: Kahramanmaraş depreminde yıkılan bir binanın kolonlarını kestiği iddia edilen 2 kişi tutulandı

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş depreminde yıkılan bir binanın kolonlarını kestiği iddia edilen 2 kişi tutulandı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kestikleri" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 33'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.

Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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