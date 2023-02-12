Gaziantep Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi tutuklandı mı? SON DURUM NE? Mehmet Ertan Akay kimdir?
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremden etkilenenler arasında Gaziantep'te yer alıyordu. Gaziantep ilinde de çok sayıda bina yıkıldı. İhmal sebebiyle yıkılan binaların sorumluları nefes almadan yakalanmaya devam ediyor. Son olarak yakalanan müteahhit Ayşe Mehmet Polat sitesinin sorumlusu Mehmet Ertan Akay oldu. Peki Mehmet Ertan Akay kimdir, tutuklandı mı? Son durum ne?
Son dakika haberi... Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay'a İstanbul'da gözaltına alındı. Vatandaşlar konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Mehmet Ertan Akay kimdir, tutuklandı mı? Nerede yakalandı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...
Türkiye'yi yasa boğan depremde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhiti ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" ve "İmar Kanunu'na Muhalefet Etmek" gerekçeleriyle yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yakalanan Akay'ın Gaziantep'e sevk edileceği ifade edildi.
Mehmet Ertan Akay'a dair detaylar geldikçe haberimizie eklenecektir.
MEHMET ERTAN AKAY KİMDİR?
Mehmet Ertan Akay, Türkiye'yi yasa boğan depremde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhitidir.
MEHMET YAŞAR COŞKUN'DA YAKALANDI!
Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve dün yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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