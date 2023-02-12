Gaziantep Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi tutuklandı mı? SON DURUM NE? Mehmet Ertan Akay kimdir?

MEHMET YAŞAR COŞKUN'DA YAKALANDI!

Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve dün yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi.