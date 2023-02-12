GÜRCİSTAN DEPREM SON DAKİKA | Artvin, Hopa, Rize deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 12 Şubat son depremler listesi

GÜRCİSTAN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Kafkasya, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Gürcistan da bu kuşağın bir parçasıdır. Tiflis-Gori hattı ise bu kuşağa bağlı Acara-Tiraleti kemeri üzerindedir. Bu hat üzerinde tarihte büyük depremler meydana gelmiştir. 84, 1682, 1803, 1804, 1805, 1819, 1881,1891, 1912, 1920, 1940, 1958, 1968, 1977 ve 1983 depremleri bunlardan bazılarıdır.