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CHP Samandağ ilçe teşkilatı gelen yardımlara el koymuş! Hatay'da büyük skandal! Yağmacılar çetesinin başı Turgay Abacı mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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CHP Samandağ ilçe teşkilatı gelen yardımlara el koymuş! Hatay’da büyük skandal! Yağmacılar çetesinin başı Turgay Abacı mı?

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 2 depremin acılarını sarmak için seferber olurken, afet bölgelerinde provokasyona kalkışan CHP yönetiminin ilçe teşkilatları da gelen yardımları kendilerine istiflemişler.CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın bölgeye giden yardımaları babasının evinde alıkoyduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yardım malzemelerine el koydu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye elinden gelen yardımları göndermeye devam ederken, Hatay'dan bu kadarına da pes dedirten bir olay ortaya çıktı.

Gıda içerikli yardımların kendilerine verilmediğini belirten vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Depremzedelere gönderilen yardımları babasının evinde depoladığı bilgisi üzerine polis ve koordinasyon ekipleri CHP'li Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın babasının evine gitti.

Gelen yardım mallarına el koyan ekipler ihtiyaç sahibi halka dağıttı.

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