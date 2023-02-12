CHP Samandağ ilçe teşkilatı gelen yardımlara el koymuş! Hatay’da büyük skandal! Yağmacılar çetesinin başı Turgay Abacı mı?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye elinden gelen yardımları göndermeye devam ederken, Hatay'dan bu kadarına da pes dedirten bir olay ortaya çıktı.