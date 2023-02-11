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Türk siyasetinin acı kaybı! Deniz Baykal 85 yaşında hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Türk siyasetinin acı kaybı! Deniz Baykal 85 yaşında hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara’da yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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