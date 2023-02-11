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Termal Battaniye nedir, ne işe yarar? İlkyardım battaniyesi özellikleri neler? Depremde neden kullanılır? Hangi tarafı sıcak tutar?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Termal Battaniye nedir, ne işe yarar? İlkyardım battaniyesi özellikleri neler? Depremde neden kullanılır? Hangi tarafı sıcak tutar?

Kahramanmaraş merkezli 9 saatlik aralarla gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından enkaz altında kalan depremzedeler için arama çalışmaları hızlıca başlatıldı. Depremden etkilenen afetzedeler için tüm Türkiye ve dünyadan yardım seferberliği başlatıldı. Peki afet bölgesinde sıklıkla ihtiyaç duyulan ve afetzedelerin üzerinde sıklıkla gördüğümüz termal battaniye nedir?

Termal battaniye nedir, ne işe yarar sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem gerçekleşti. Yaşanan felaketle birlikte afet bölgelerine hızlıca yardım seferberliği başlatıldı. Alanda en çok ihtiyaç duyulanların arasında termal battaniye de yer alıyor. Peki termal battaniye depremde neden kullanılır? Termal battaniye özellikleri neler?

TERMAL BATTANİYE NEDİR?

Görünüş olarak folyoya benzeyen ince malzemeyle yapılan termal battaniye içerideki ısının dışarı çıkmasını önleyen ve avuç içerisine bile sığacak büyüklüktedir.

TERMAL BATTANİYE NERELERDE KULLANILIR?

Arama kurtarma ekiplerinin kazazedeleri hipotermiden korumak için kullandığı termal battaniye soğuk havada yaralanan kişinin üzerine örtülüyor. Vücuttaki suyun buharlaşmasını önleyen bu battaniye hipotermiden koruyor.

TERMAL BATTANİYE ÖZELLİKLERİ NELER?

Termal battaniyelerin en önemli özelliği su geçirmez ve dayanıklı polietilen veya alüminyum malzemeden üretilmiş olmasıdır.

Kızılötesi ısının yüzde 90'ını geri yansıtarak vücut ısısını korur.

Nem ve rüzgârdan da etkilenmez.

Çift yönlü olan termal battaniyenin bir tarafı güneş koruması nedeniyle serin tutarken diğer tarafı da ısıyı hapsederek vücudun sıcak kalmasını sağlar.

TERMAL BATTANİYE HANGİ TARAFI SICAK TUTAR?

Kızılötesi ısının yüzde 90'ını geri yansıtarak vücut ısısını korur. Nem ve rüzgârdan da etkilenmez. Çift yönlü olan termal battaniyenin bir tarafı güneş koruması nedeniyle serin tutarken diğer tarafı da ısıyı hapsederek vücudun sıcak kalmasını sağlar.

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