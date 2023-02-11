Termal Battaniye nedir, ne işe yarar? İlkyardım battaniyesi özellikleri neler? Depremde neden kullanılır? Hangi tarafı sıcak tutar?

Termal battaniye nedir, ne işe yarar sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem gerçekleşti. Yaşanan felaketle birlikte afet bölgelerine hızlıca yardım seferberliği başlatıldı. Alanda en çok ihtiyaç duyulanların arasında termal battaniye de yer alıyor. Peki termal battaniye depremde neden kullanılır? Termal battaniye özellikleri neler?

Görünüş olarak folyoya benzeyen ince malzemeyle yapılan termal battaniye içerideki ısının dışarı çıkmasını önleyen ve avuç içerisine bile sığacak büyüklüktedir.