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Mehmet Ertan Akay kimdir, tutuklandı mı? Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi YAKALANDI! SON DURUM NE?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Mehmet Ertan Akay kimdir, tutuklandı mı? Gaziantep’teki Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi YAKALANDI! SON DURUM NE?

Son dakika haberi... Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay'a İstanbul'da gözaltına alındı. Vatandaşlar konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Mehmet Ertan Akay kimdir, tutuklandı mı? Nerede yakalandı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremden etkilenenler arasında Gaziantep'te yer alıyordu. Gaziantep ilinde de çok sayıda bina yıkıldı. İhmal sebebiyle yıkılan binaların sorumluları nefes almadan yakalanmaya devam ediyor. Son olarak yakalanan müteahhit Ayşe Mehmet Polat sitesinin sorumlusu Mehmet Ertan Akay oldu. Peki Mehmet Ertan Akay kimdir, tutuklandı mı? Son durum ne?

Türkiye'yi yasa boğan depremde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhiti ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" ve "İmar Kanunu'na Muhalefet Etmek" gerekçeleriyle yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yakalanan Akay'ın Gaziantep'e sevk edileceği ifade edildi.

Mehmet Ertan Akay'a dair detaylar geldikçe haberimizie eklenecektir.

MEHMET ERTAN AKAY KİMDİR?

Mehmet Ertan Akay, Türkiye'yi yasa boğan depremde Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhitidir.

MEHMET YAŞAR COŞKUN'DA YAKALANDI!

Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve dün yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi.

Bugün gözaltında tutulduğu Gaziosmanpaşa Havalimanı Adliyesi'nde ses ve görüntü sistemle Hatay Adliyesi'ne bağlanarak hakim karşısına çıkacak Coşkun, tutuklanırsa cezaevine konulacak.

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