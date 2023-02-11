KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelenir mi? KYK, özel yurt ödemeleri devam edecek mi, depozito geri yatar mı? SON DUYURULAR

"KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelenir mi? KYK yurt ödemeleri devam edecek mi, depozito geri yatar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında üniversiteler bahar dönemine uzaktan eğitim olarak devam edecek. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelenir mi? KYK yurt ödemeleri devam edecek mi, depozito geri yatar mı? KYK SON DUYURULAR