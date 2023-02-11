İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...
"İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Peki, İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...
"İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Peki, İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...
ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM
Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversiteleri bu yolla tadil ederek KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.
2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz.
TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 81 il genelinde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.
Bakan Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.
İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ONLİNE, UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?
Okulların uzaktan eğitim olduğuna yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylar ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...
- Askerlik celpleri ertelendi mi 2023? SON DAKİKA askerlik celp tarihleri değişti mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Üniversiteler kapandı mı, tatil mi edildi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitime mi geçilecek? SON DAKİKA HABERLERİ!
- Taha Duymaz hakkında KAHREDEN İDDİA! Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Enkaz altından çıktı mı?
- Ramazan ayı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor? 11 ayın sultanı başlangıcı, bitiş tarihi!
- Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Hükmü nedir? Peygamber Efendimiz tarafından gıyabi cenaze namazı kılınan devlet başkanı kimdir?
- DEPREM Bina güçlendirme nasıl yapılır, hangi binalara uygulanır? Bina kolon güçlendirme fiyatları ne kadar 2023? Betonarme, çelik mantolama...
- AFAD depremzede kayıt nedir? Afetzede hak sahipliği başvurusu yapmak zorunlu mu? Nasıl yapılır? afad.gov.tr... Afetzede hak sahipliği ne işe yarar?
- Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 11 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!
- Hatay'da yaptığı binalar CAN ALDI! 1500'den fazla bina yaptı geriye TABELA kaldı! ! Öz Burak İnşaat sahibi Hikmet Günsay meğer...
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 20 Şubat'ta okullar açılır mı, uzatıldı mı? DEPREM OKUL TATİLİ | İstanbul, Ankara, İzmir...
- Emekli maaşları ERKEN YATACAK mı 2023? Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, BUGÜN yatar mı? SSK (4A) BAĞ-KUR (4B) maaşları ödeme tarihi...